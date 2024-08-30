Adana ve çevre illerde Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Parkı'ndaki anıta çelenk sundu.

Milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, gaziler ile vatandaşların katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Köşger, Özeren ve Karalar, Valilikte tebrikleri kabul ettikten sonra İstasyon Meydanı'nda tören aracı üzerinden vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, halk oyunları ekibi gösteri sundu, geçit töreni yapıldı. - Mersin Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Tören aracına binen Vali Ali Hamza Pehlivan, Tuğamiral Aziz Bakıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, alandaki katılımcıların Zafer Bayramı'nı kutladı. Öğrencilerin şiir okuduğu törende, Jandarma Komando Birliği zeybek oynadı, Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Program, geçit töreniyle sona erdi. - Hatay Hatay'da Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende İstiklal Marşı okundu. Programın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, ziyaret ettikleri Antakya Şehitliği'ndeki kabirlere karanfil bıraktı, dua okudu. Daha sonra Vali Masatlı, Mete ve Öntürk, Hatay Valiliğinde tebrikleri kabul etti.