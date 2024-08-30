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        Adana ve çevre illerde Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlandı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 13:45 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:45
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        Adana ve çevre illerde Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlandı
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Parkı'ndaki anıta çelenk sundu.

        Milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, gaziler ile vatandaşların katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Köşger, Özeren ve Karalar, Valilikte tebrikleri kabul ettikten sonra İstasyon Meydanı'nda tören aracı üzerinden vatandaşları selamladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, halk oyunları ekibi gösteri sundu, geçit töreni yapıldı.

        - Mersin

        Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Tören aracına binen Vali Ali Hamza Pehlivan, Tuğamiral Aziz Bakıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, alandaki katılımcıların Zafer Bayramı'nı kutladı.

        Öğrencilerin şiir okuduğu törende, Jandarma Komando Birliği zeybek oynadı, Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

        Program, geçit töreniyle sona erdi.

        - Hatay

        Hatay'da Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende İstiklal Marşı okundu.

        Programın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, ziyaret ettikleri Antakya Şehitliği'ndeki kabirlere karanfil bıraktı, dua okudu.

        Daha sonra Vali Masatlı, Mete ve Öntürk, Hatay Valiliğinde tebrikleri kabul etti.

        - Osmaniye

        Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Yılmaz, buradaki konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Türk milletinin bağımsızlık adına verdiği onurlu ve eşsiz mücadelenin eseri olduğunu söyledi.

        Devlet Bahçeli Bulvarı'nda gerçekleştirilen programda da jandarma özel harekat ekipleri, mehteran takımı, halk oyunları ekibi ve cimnastik sporcuları gösteri yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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