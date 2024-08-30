Adana'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör, Kaldırım Mahallesi'nde yol kenarındaki tarım arazisine devrildi.
Kazada Suriye uyruklu 2 kişi aracın altında sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişiden Abdurrezak El Hammade'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sağlık ekibi, durumu ağır olan diğer kazazedeyi Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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