Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlandı

Belediye Başkan Vekili Mert Özyüksel de esnafa Türk bayrağı hediye etti.

Makamında tebrikleri kabul eden Kaymakam Dolu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Programın ardından Bozdemir ve diğer katılımcılar, Anamur İskelesi'nde ziyarete açılan TCG Doğanay denizaltısını ziyaret etti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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