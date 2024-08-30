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        Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlandı

        Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 17:38 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:38
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        Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlandı
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        Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Adana'nın Aladağ ilçesindeki törende, Kaymakam Hasan Ali Kurt ve Belediye Başkanı Kemal Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törenin ardından Kurt, makamında ağırladığı konukların tebriklerini kabul etti.

        Kozan ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Öğrencilerin şiir okuduğu törene, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Mersin

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Törende, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve vatandaşlar yer aldı.

        Gülnar ilçesinde de Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, buradaki konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Anamur ilçesinde Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, milletvekilleri ve ilçe protokolünün katılımıyla Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.

        Programın ardından Bozdemir ve diğer katılımcılar, Anamur İskelesi'nde ziyarete açılan TCG Doğanay denizaltısını ziyaret etti.

        - Osmaniye

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki törende, Kaymakam Erdinç Dolu, Belediye Başkan Vekili Mert Özyüksel ve Binbaşı Bekir Gaznevi, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Makamında tebrikleri kabul eden Kaymakam Dolu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

        Belediye Başkan Vekili Mert Özyüksel de esnafa Türk bayrağı hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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