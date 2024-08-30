Feke'de ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü.
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü.
Gürümze ve Kısacıklı mahallelerindeki ormanlık alanlarda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine sevk edilen Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
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