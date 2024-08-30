Adana Cumhuriyet Başsavcılığından 2 Suriyelinin istihdamına ilişkin açıklama:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, "sahte diploma hazırlamaktan tutuklanan 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında sahte diploma hazırlamaktan tutuklanan 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı yönündeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Sonradan Türk vatandaşlığı kazanan bu kişilerin Adalet Bakanlığında işe alınmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: