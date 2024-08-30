Galatasaray kafilesi Adana'ya geldi

Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'ya geldi.

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