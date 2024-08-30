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        Galatasaray kafilesi Adana'ya geldi

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 19:35 Güncelleme: 30.08.2024 - 20:05
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        Galatasaray kafilesi Adana'ya geldi
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'ya geldi.

        İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen sarı-kırmızı kafileyi burada taraftarlar karşıladı.

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

        Bir grup taraftar, teknik direktör Okan Buruk'a çiçek verdi.

        Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

        Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        Sarı-kırmızılı ekibin Adana Demirspor maçının kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

        Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victoe Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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