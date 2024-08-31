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        Şarkıcı Bayhan, Adana'da konser verdi

        Şarkıcı Bayhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Adana'nın Aladağ ilçesinde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 01:38 Güncelleme: 31.08.2024 - 01:42
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        Şarkıcı Bayhan, Adana'da konser verdi
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        Şarkıcı Bayhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Adana'nın Aladağ ilçesinde konser verdi.

        Aladağ Belediyesince stadyumda düzenlenen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir'in konuşmasının ardından sahne alan Bayhan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Sanatçıya eşlik eden müzikseverler, konser sonunda Bayhan'ı uzun süre alkışladı.

        Öte yandan kutlamalar kapsamında ilçede "Zafer Yürüyüşü" de yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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