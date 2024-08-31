Adanaspor, kaleci Korcan Çelikay'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kaleci Korcan Çelikay'ı kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kaleci Korcan Çelikay'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki kaleci Korcan ile Kulüp Başkanı Asil Bostancı İstanbul'da bir araya geldi.
Görüşmede Korcan ile bir yıllık sözleşme imzalandı.
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