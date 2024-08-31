Adanaspor, kaleci Korcan Çelikay'ı transfer etti

Görüşmede Korcan ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki kaleci Korcan ile Kulüp Başkanı Asil Bostancı İstanbul'da bir araya geldi.

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