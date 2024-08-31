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        Adana Demirspor-Galatasaray maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 21:55 Güncelleme: 31.08.2024 - 21:55
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        Adana Demirspor-Galatasaray maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

        Galatasaray, Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Muslera, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi ilk 11'i ile başladı.

        TÜMOSAN Konyaspor maçı ilk 11'inde forma giyen Gabriel Sara, eşinin İngiltere’de doğum yapması dolayısıyla izinli olduğu için kamp kadrosunda yer almazken, bugün sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilen Leo Dubois de kamp kadrosunda olmasına rağmen maç kadrosunda yer almadı.

        Okan Buruk, son oynadığı TÜMOSAN Konyaspor maçı ilk 11'ine göre bu maçta Sara ve Dubois ile Nelsson yerine Metehan Baltacı, Jelert, Kerem Demirbay'ı tercih etti.

        Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ziyech, Nelsson, Yusuf Demir, Batshuayi, Ali Turap Bülbül ve Efe Akman görev bekledi.

        - Adana Demirspor'da 2 değişiklik

        Adana Demirspor ise son oynadığı Kasımpaşa maçı 11'inde 2 değişikliğe gitti.

        Mavi lacivertliler Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol, Alioui, Aymbetov ilk 11'i ile sahaya çıktı.

        Michael Valkanis, Yusuf Sarı ve Yusuf Barası yerine Tayfun Aydoğan ve Ali Yavuz Kol'u ilk 11'de tercih etti.

        Adana Demirspor'da Vedat Karakuş, Kadir Karayiğit, Tolga Kalender, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Ozan Demirbağ, Fougeu, Shehu, Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı yedek soyundu.

        Öte yandan seremoni öncesinde her iki takım sahaya Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir!" sözünü taşıyan pankartla çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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