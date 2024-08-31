Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çavuş, Bersan Duran
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak (Dk. 46 Fougeu), Maestro, Tayfun Aydoğan (Dk. 68 Salih Kavrazlı), Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol (Dk. 73 Ozan Demirbağ), Alioui (Dk. 68 Tolga Kalender), Aymbetov (Dk. 51 Yusuf Sarı)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 81 Efe Akman), Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira (Dk. 70 Berkan Kutlu), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Yusuf Demir), Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Yunus Akgün) , Icardi (Dk. 25 Batshuayı)
Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 18 Semih Güler (Kendi kalesine), Dk. 31 Barış Alper Yılmaz, Dk. 38 Mertens, Dk. 60 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Dk. 79 Gravillon (Penaltıdan) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Abdulsamet Burak, Dk. 40 Tayfun Aydoğan, Dk. 50 Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 (Tolga Kalender) (Adana Demirspor)
ADANA
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