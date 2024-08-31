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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 22:43 Güncelleme: 31.08.2024 - 22:43
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çavuş, Bersan Duran

        Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak (Dk. 46 Fougeu), Maestro, Tayfun Aydoğan (Dk. 68 Salih Kavrazlı), Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol (Dk. 73 Ozan Demirbağ), Alioui (Dk. 68 Tolga Kalender), Aymbetov (Dk. 51 Yusuf Sarı)

        Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 81 Efe Akman), Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira (Dk. 70 Berkan Kutlu), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Yusuf Demir), Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Yunus Akgün) , Icardi (Dk. 25 Batshuayı)

        Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 18 Semih Güler (Kendi kalesine), Dk. 31 Barış Alper Yılmaz, Dk. 38 Mertens, Dk. 60 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Dk. 79 Gravillon (Penaltıdan) (Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 19 Abdulsamet Burak, Dk. 40 Tayfun Aydoğan, Dk. 50 Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor)

        Kırmızı kart: Dk. 90 (Tolga Kalender) (Adana Demirspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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