Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, hayatını kaybetti

Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bamba, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını maalesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

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