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        Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

        Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, 30 Ağustos'ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan teknik direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 01:05 Güncelleme: 01.09.2024 - 01:05
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        Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti
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        Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, 30 Ağustos'ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan teknik direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bamba'nın, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos'ta deplasmanda oynadıkları Manisa FK maçı öncesi rahatsızlandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bamba, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını maalesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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