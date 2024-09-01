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        Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Michael Valkanis, "Bu maçtan pozitifleri almamız lazım. Her ne kadar skor bunu engellese de bu maçın içerisinden pozitifleri çıkarmamız lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 01:10 Güncelleme: 01.09.2024 - 01:10
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        Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Michael Valkanis, "Bu maçtan pozitifleri almamız lazım. Her ne kadar skor bunu engellese de bu maçın içerisinden pozitifleri çıkarmamız lazım." dedi.

        ​​​​​​​Valkanis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın kendisi açısından çılgın bir maç olarak geçtiğini söyleyebileceğini belirtti.

        Maçın ilk 20 dakikasında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Valkanis, şunları dile getirdi:

        "Skora bakmadan konuşacaksak özellikle ilk yarıdaki skorun maçın hikayesini ve performansını yansıttığını düşünmüyorum. Şanslar da yakaladık. Bir hatalı gol yedik. Birinci golden sonra 1-1'i yakalayabilirdik. Fakat 1-1'i yakalayamadık. Hemen ardında yine basit bir gol yedik. Ama oyuncularım hiçbir şekilde oynamaktan vazgeçmedi. Devam etti fakat bugün şöyle bir his vardı. Bugün ne yaparsak yapalım sanki günümüz değildi. Bir şeyler yaratmaya çalıştığımızda... Mesela aşırtma atışta top son anda yukarıdan dışarı çıktı. Galatasaray her denemesinde geldi gol attı. Çok fazla denemeye veya şansa ihtiyacı olan bir takım değil. Oldukça kaliteli oyuncuları var. Zaten Avrupa'da mücadele ediyorlar. Bu maçtan pozitifleri almamız lazım. Her ne kadar skor bunu engellese de bu maçın içerisinden pozitifleri çıkarmamız lazım."

        Oyunda Galatasaray'ın bir şekilde zora sokmaya çalıştıkları noktada hep bir şanssızlıkla karşılaştıklarını belirten Valganis, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Çalışmaya devam etmeliyiz. Bir şeyden eminim. Taraftar da inanıyorum bunu görmüştür. Biz rakip Galatasaray diye yerimizde durmadık veya geriye çekilmedik. Sonuna kadar mücadele etmeye çalıştık. Tabii ki taraftarlar daha iyi biliyor. Geçen seneden oynayan çok fazla oyuncu yok. Çok yeni kadroyuz. Fakat ne kadar mücadeleci olabileceğimizi de gösterdiğimize inanıyorum. Özellikle istediğim şey şu ki taraftarın bütün maçlarda Adana Demirspor'un oyunu için gelmesini istiyorum. Bunu elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz ve bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. "

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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