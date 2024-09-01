Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bu sırada yangının büyüme ihtimaline üzerine bölgeye çevre ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi.

Merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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