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        Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Adana'da, geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 02:13 Güncelleme: 01.09.2024 - 02:13
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        Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'da, geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü.

        Merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri plastik atıkların bulunduğu alandaki alevlere müdahale etti.

        Bu sırada yangının büyüme ihtimaline üzerine bölgeye çevre ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi.

        Diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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