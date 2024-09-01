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        Adana'da park halindeki midibüs yandı

        Ceyhan ilçesinde park halindeyken yangın çıkan midibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 02:32 Güncelleme: 01.09.2024 - 02:32
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        Adana'da park halindeki midibüs yandı
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        Ceyhan ilçesinde park halindeyken yangın çıkan midibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde park halindeki bir aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, plakası henüz tespit edilemeyen midibüsten yükselen alevlere müdahale etti.

        Çevreye sıçramadan söndürülen yangın sonucu midibüs kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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