Adana'da 5 milyon 810 bin makaron ele geçirildi
Adana'da 5 milyon 810 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Adana'da 5 milyon 810 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Sarıçam ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 5 milyon 810 bin makaron bulundu.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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