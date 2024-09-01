Adana'da 5 milyon 810 bin makaron ele geçirildi

Adreste yapılan aramada 5 milyon 810 bin makaron bulundu.

Adana'da 5 milyon 810 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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