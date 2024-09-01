Adana Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı için halk oylaması düzenledi

Adana Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 2025-2029 Stratejik Planı'nın son aşaması için halk oylaması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro salonunda düzenlenen etkinlikte, "Varsıl, güvenli ve keyifli Adana" başlıklarında hazırlanan plan tanıtıldı.

Faaliyetlerin önceliğinin belirlenmesi için 100 kişiden oluşan "halk jürisince" oylama yapılan etkinlikte, vatandaşların fikirleri dinlendi.

Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, halkçı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Adana'nın ekonomisinin güçlenmesi, afetlere dirençli hale gelmesi ve kültür sanat etkinlikleri için düşündükleri çalışmaları 2025-2029 Stratejik Planı'na koyduklarını belirten Karalar, şöyle konuştu:

"Belediyemizin hem idari olarak hem ekonomik olarak güçlü olması noktasında gösterdiğimiz çok ciddi çabayı artıracağız. Böyle bir uygulama muhtemelen Türkiye'ye örnek olacak."