Adana'da büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Adana'nın Feke ilçesinde büyükbaş hayvan çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Adana'nın Feke ilçesinde büyükbaş hayvan çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde trafik uygulaması yapıldığı sırada kontrol noktasına yaklaşan bir otomobil bölgeden uzaklaştı.
Bunun üzerine aracı takibe alan ekipler otomobili ormanlık alanda terk edilmiş halde buldu.
Araçta yapılan incelemede ekipler, otomobilin arka koltuğunda telle bağlanmış ve küpesiz büyükbaş hayvan ele geçirdi.
Çevrede çalışma başlatan ekipler otomobili bırakarak ormanlık alana kaçan Ö.B, F.B. ve H.Y'yi yakaladı.
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