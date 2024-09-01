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        Adana'da büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

        Adana'nın Feke ilçesinde büyükbaş hayvan çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 20:30 Güncelleme: 01.09.2024 - 20:38
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        Adana'da büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
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        Adana'nın Feke ilçesinde büyükbaş hayvan çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

        Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde trafik uygulaması yapıldığı sırada kontrol noktasına yaklaşan bir otomobil bölgeden uzaklaştı.

        Bunun üzerine aracı takibe alan ekipler otomobili ormanlık alanda terk edilmiş halde buldu.

        Araçta yapılan incelemede ekipler, otomobilin arka koltuğunda telle bağlanmış ve küpesiz büyükbaş hayvan ele geçirdi.

        Çevrede çalışma başlatan ekipler otomobili bırakarak ormanlık alana kaçan Ö.B, F.B. ve H.Y'yi yakaladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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