Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni adli yıl açılış törenleri düzenlendi

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla törenler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni adli yıl açılış törenleri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla törenler yapıldı.

        Adana'da, Baro Başkanı Semih Gökayaz tarafından kentteki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Veli Küçük, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, baronun yönetim kurulu üyeleri ile bazı avukatlar katıldı.

        - Mersin

        Mersin'de, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

        Törende, Baro Başkanı Gazi Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Programda konuşan Özdemir, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

        Törenin ardından avukatlar, Atatürk Anıtı önünde günün anısına fotoğraf çektirdi.

        - Hatay

        Hatay'da, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

        Törende, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol ve Baro Başkanı Erhan Nizamoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törenin ardından avukatlar, Atatürk Anıtı önünde günün anısına fotoğraf çektirdi.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla valilik kampüsü içerisindeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve Baro Başkanı Mehmet Karakoç'un anıta çelenk bırakmalarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        İzmir'de korku gecesi! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı
        İzmir'de korku gecesi! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Sol artık Jakobs'a emanet
        6 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        6 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        500 bin kişi katıldı! İsrail'de büyük protesto
        500 bin kişi katıldı! İsrail'de büyük protesto
        Samsun'da alkollü sürücü dehşeti: Ortalık savaş alanına döndü
        Samsun'da alkollü sürücü dehşeti: Ortalık savaş alanına döndü
        Vergi gelirleri beklenenin altında
        Vergi gelirleri beklenenin altında
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Tiktok'taki diş fırçalama videosuna bilim ne diyor?
        Tiktok'taki diş fırçalama videosuna bilim ne diyor?
        Kalabalık ve gürültüden uzak bir eylül tatili için 12 rota
        Kalabalık ve gürültüden uzak bir eylül tatili için 12 rota
        "AfD'nin seçim sonucu endişe verici"
        "AfD'nin seçim sonucu endişe verici"
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir
        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir

        Benzer Haberler

        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilden çalıntı 'dana' çıktı
        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilden çalıntı 'dana' çıktı
        Adana'da büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
        Adana'da büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
        Adana Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı için halk oylaması dü...
        Adana Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı için halk oylaması dü...
        6 kişinin bindiği motosiklette çocuklar çuvalla taşındı
        6 kişinin bindiği motosiklette çocuklar çuvalla taşındı
        Adana'da 5 milyon 810 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da 5 milyon 810 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da park halindeki midibüs yandı
        Adana'da park halindeki midibüs yandı