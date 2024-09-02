Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni adli yıl açılış törenleri düzenlendi

Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve Baro Başkanı Mehmet Karakoç'un anıta çelenk bırakmalarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol ve Baro Başkanı Erhan Nizamoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Veli Küçük, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, baronun yönetim kurulu üyeleri ile bazı avukatlar katıldı.

Adana'da, Baro Başkanı Semih Gökayaz tarafından kentteki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla törenler yapıldı.

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