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        Adana'da evde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi

        Adana'da bir evde ruhsatsız 5 tabanca ve 221 dolu fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:50 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:56
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        Adana'da evde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi
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        Adana'da bir evde ruhsatsız 5 tabanca ve 221 dolu fişek ele geçirildi.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde B.Ö'nün evinde arama yaptı.

        Aramada, ruhsatsız 5 tabanca ve 221 dolu fişek bulundu.

        Gözaltına alınan B.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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