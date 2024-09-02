Adana'da evde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde B.Ö'nün evinde arama yaptı.

Adana'da bir evde ruhsatsız 5 tabanca ve 221 dolu fişek ele geçirildi.

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