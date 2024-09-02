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        Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan firari zanlı tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan firari zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:50 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:50
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        Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan firari zanlı tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan firari zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos-2 Eylül'de farklı noktalarda asayiş uygulamaları yaptı.

        Ekipler denetimlerde ruhsatsız 3 silah ile 57 mermi ele geçirdi, suç unsurlarıyla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

        Uygulamada, kasten yaralama suçundan 6 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Trafikten 12 aracın ihlalleri nedeniyle men edildiği denetimlerde, 45 araç sürücüsüne ceza uygulandı.

        Öte yandan denetimlerde 4,94 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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