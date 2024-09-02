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        Adana, Mersin ve Hatay'da okullarda uyum eğitimi başladı

        Adana, Mersin ve Hatay'da bu yıl okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil "uyum" eğitimi için çaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:51 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:51
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        Adana, Mersin ve Hatay'da okullarda uyum eğitimi başladı
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        Adana, Mersin ve Hatay'da bu yıl okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil "uyum" eğitimi için çaldı.

        Adana'da okullarına aileleriyle gelen öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

        Eğitim görecekleri sınıflarına geçen öğrenciler, öğretmenlerinin anlattıklarını dinledi. Bazı öğrenciler ailelerinden ayrılmak istemeyip gözyaşı döktü.

        Kentte bu eğitim öğretim yılında resmi ve özel okullarda okul öncesinde 20 bin 831, ilkokul 1'inci sınıfta 47 bin 509 öğrenci eğitim görecek.

        - Mersin

        Mersin'de de okul öncesi ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik ilk zil "uyum" eğitimi için çaldı.

        Yenişehir İlkokulu'na aileleriyle gelen öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.

        Yeni dönemde kent genelinde okul öncesinde 22 bin 208, birinci sınıfta 35 bin 141 öğrenci eğitim görecek.

        - Hatay

        Hatay'da da uyum eğitimi kapsamında okul öncesi ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri velileriyle okula geldi.

        Düzenlenen törenin ardından sınıflarına geçen öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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