Adana, Mersin ve Hatay'da okullarda uyum eğitimi başladı

Adana, Mersin ve Hatay'da bu yıl okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil "uyum" eğitimi için çaldı.

Adana'da okullarına aileleriyle gelen öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

Eğitim görecekleri sınıflarına geçen öğrenciler, öğretmenlerinin anlattıklarını dinledi. Bazı öğrenciler ailelerinden ayrılmak istemeyip gözyaşı döktü.

Kentte bu eğitim öğretim yılında resmi ve özel okullarda okul öncesinde 20 bin 831, ilkokul 1'inci sınıfta 47 bin 509 öğrenci eğitim görecek.