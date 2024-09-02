Adana'da emekli gardiyan 36 yıldır ahşaptan süs eşyaları yapıyor

Yıllardır ilgilendiği ahşap sanatı sayesinde kendisini daha iyi ve mutlu hissettiğini anlatan Doğan, isteyen herkese bunu öğretebileceğini kaydetti.

Doğan, yaptığı ürünlerin çevresindekilerce çok beğenildiğini belirtti.

Evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Doğan, ahşaptan süs eşyalarının yanı sıra oyuncaklar da yapıyor.

İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Ali Doğan, küçük yaşlarda duyduğu ilgiyle başladığı ahşap oyma sanatını gardiyanlık yaptığı dönemde de devam ettirdi.

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