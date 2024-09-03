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        Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 00:44 Güncelleme: 03.09.2024 - 01:00
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        Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen 2 motosikletli, 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan İ.B'nin evine gitti.

        Eve gizlice giren şüpheliler, yatak odasında uyuyan İ.B'yi silahla yaraladı.

        Yakınlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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