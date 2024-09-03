Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Olay yerine sevk edilen polis delil toplama çalışması yaptı.

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Kavak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde 30005 ve 30007 sokaklarının kesiştiği yerde bulunan Erol Kavak (43), motosikletli şüphelilerin ateş açması sonucu vuruldu.

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