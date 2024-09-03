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        Adana'da operasyon ve denetimlerde 61 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 61 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 10:08 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:08
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        Adana'da operasyon ve denetimlerde 61 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 61 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos-1 Eylül'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

        Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 15 av tüfeği, 40 tabanca ve 6 kurusıkı tabanca, silah yapımında kullanılan parçalar, çelik yelek, çok sayıda mermi ve kartuş ile 158 uyuşturucu hap bulundu.

        Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 213 kişiyi de yakaladı.

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