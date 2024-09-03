Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da eski eşini darbedip parasını gasbettiği iddia edilen sanığa dava

        Adana'da eski eşini darbedip parasını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 5 ayrı suçtan 43 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 10:19 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da eski eşini darbedip parasını gasbettiği iddia edilen sanığa dava
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da eski eşini darbedip parasını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 5 ayrı suçtan 43 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Merkez Çukurova ilçesinde Huzurevleri Mahallesi'nde Y.E'nin (41), 5 Ağustos'ta saldırıya uğramasına ilişkin tutuklanan eski kocası M.E. (45) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanığın, elindeki tabancayla yolda yürüyen kadına doğru koştuğu belirtildi.

        İddianamede, M.E'nin ateşlemeye çalıştığı silahın patlamaması üzerine kabzasıyla Y.E'nin başına vurup zorla cebindeki 4 bin 350 lirayı aldığı ve öldürmekle tehdit ettiği kadına hakarette bulunduğu ifade edildi.

        Müşteki Y.E'nin saldırıda yaralandığı anlatılan iddianamede, sanığın "silahla yağma", "hakaret", "mala zarar verme" "eski eşi öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 24 yıl 7 aydan 43 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.E'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
        Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        "İyi ki benimsin"
        "İyi ki benimsin"
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Türk edebiyatında ilkleri başaran ilk kadın yazar ve şairler
        Türk edebiyatında ilkleri başaran ilk kadın yazar ve şairler
        Kuşadası'nda kadın cinayeti! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü
        Kuşadası'nda kadın cinayeti! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü
        Zenginin borsası
        Zenginin borsası
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Nezle ve soğuk algınlığı ile mücadelede takviyeler ne kadar etkili?
        Nezle ve soğuk algınlığı ile mücadelede takviyeler ne kadar etkili?
        Hükümeti kurma çalışmaları 4 aydır sürüyor
        Hükümeti kurma çalışmaları 4 aydır sürüyor

        Benzer Haberler

        Adana'da operasyon ve denetimlerde 61 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 61 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da iş yeri kurşunlayıp haraç isteyen 3 kişiden 2'si tutuklandı
        Adana'da iş yeri kurşunlayıp haraç isteyen 3 kişiden 2'si tutuklandı
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Sokakta yürürken silahlı saldırıda öldü
        Sokakta yürürken silahlı saldırıda öldü
        Yatağında uyurken silahlı saldırıya uğradı
        Yatağında uyurken silahlı saldırıya uğradı
        Adana'da iki araç rampayı çıktığı sırada geri geri giden tırla çarpıştı
        Adana'da iki araç rampayı çıktığı sırada geri geri giden tırla çarpıştı