Adana'da eski eşini darbedip parasını gasbettiği iddia edilen sanığa dava

Müşteki Y.E'nin saldırıda yaralandığı anlatılan iddianamede, sanığın "silahla yağma", "hakaret", "mala zarar verme" "eski eşi öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 24 yıl 7 aydan 43 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, M.E'nin ateşlemeye çalıştığı silahın patlamaması üzerine kabzasıyla Y.E'nin başına vurup zorla cebindeki 4 bin 350 lirayı aldığı ve öldürmekle tehdit ettiği kadına hakarette bulunduğu ifade edildi.

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