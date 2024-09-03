Adana'da eski eşini darbedip parasını gasbettiği iddia edilen sanığa dava
Adana'da eski eşini darbedip parasını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 5 ayrı suçtan 43 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Adana'da eski eşini darbedip parasını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 5 ayrı suçtan 43 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Merkez Çukurova ilçesinde Huzurevleri Mahallesi'nde Y.E'nin (41), 5 Ağustos'ta saldırıya uğramasına ilişkin tutuklanan eski kocası M.E. (45) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanığın, elindeki tabancayla yolda yürüyen kadına doğru koştuğu belirtildi.
İddianamede, M.E'nin ateşlemeye çalıştığı silahın patlamaması üzerine kabzasıyla Y.E'nin başına vurup zorla cebindeki 4 bin 350 lirayı aldığı ve öldürmekle tehdit ettiği kadına hakarette bulunduğu ifade edildi.
Müşteki Y.E'nin saldırıda yaralandığı anlatılan iddianamede, sanığın "silahla yağma", "hakaret", "mala zarar verme" "eski eşi öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 24 yıl 7 aydan 43 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.E'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.
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