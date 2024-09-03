Adana'da otomobilin yaşlı kadına çarpması güvenlik kamerasında
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşlı kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşlı kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tahir Ş. idaresindeki 01 RH 871 plakalı otomobil, Tufanpaşa Mahallesi'nde karşıya geçmeye çalışan Rahma Efe'ye (90) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaşlı kadın, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobilin kadına çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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