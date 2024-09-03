Adana'da yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan kişi öldü

Güvenlik kamerasınca, İ.K'nin kullandığı otomobille iş yeri önüne gitmesi, aracı park ettikten sonra kaldırıma yürüyerek buradan galeriye doğru tabancayla ateş açması ve daha sonra otomobille bölgeden ayrılması kaydedildi.

Aracından inip iş yerinde bulunan amcasına kaldırımdan tabancayla ateş eden İ.K, daha sonra kaçtı.

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