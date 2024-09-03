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        Adana'da yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan kişi öldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:07
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        Adana'da yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan kişi öldü
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Emin Civelek Bulvarı'nda traktör galerisi işleten Ali K'nin (60) yeğeni İ.K, amcasının iş yerinin önüne otomobille gitti.

        Aracından inip iş yerinde bulunan amcasına kaldırımdan tabancayla ateş eden İ.K, daha sonra kaçtı.

        Ağır yaralanan Ali K, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ali K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından çalışma başlatan polis, kaçan saldırganı gözaltına aldı.

        Güvenlik kamerasınca, İ.K'nin kullandığı otomobille iş yeri önüne gitmesi, aracı park ettikten sonra kaldırıma yürüyerek buradan galeriye doğru tabancayla ateş açması ve daha sonra otomobille bölgeden ayrılması kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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