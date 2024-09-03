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        Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

        Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü sahasında Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 20:20 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:32
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        Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı
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        Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü sahasında Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, turuncu-beyazlı ekip, yardımcı antrenör Francois Ciccolini yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Turuncu-beyazlı ekip antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

        Bu arada antrenmanda 30 Ağustos'ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden teknik direktör Sol Bamba için saygı duruşunda bulunuldu, isminin yazılı olduğu formalara çiçek bırakıldı.​​​​​​​

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