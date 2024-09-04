Adana'da 2 otomobil çarpıştı 6 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
M.A.Ş. idaresindeki 01 ANE 692 plakalı otomobil, Kozan-İmamoğlu kara yolunda İ.D. yönetimindeki 01 RY 623 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan E.K. (20), İ.A. (20), M.A. (17) ve B.D. (9) yaralandı.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.