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        Adana'da kırtasiye malzemeleri bulunan bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Adana'da, kırtasiye malzemeleri bulunan bir depoda çıkan yangını söndürme çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 06:30 Güncelleme: 04.09.2024 - 06:36
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        Adana'da kırtasiye malzemeleri bulunan bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Adana'da, kırtasiye malzemeleri bulunan bir depoda çıkan yangını söndürme çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Mehmet Yeşil Karşıyaka Sanayi Sitesi'ndeki kırtasiye malzemeleri bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Çevik kuvvet polislerince çevrede güvenlik önlemi alınırken takviye olarak yangın yerine TOMA sevk edildi.

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