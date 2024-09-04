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        GÜNCELLEME - Adana'da kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Adana'da, kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 07:57 Güncelleme: 04.09.2024 - 08:17
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        GÜNCELLEME - Adana'da kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Adana'da, kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Mehmet Yeşil Yüreğir Karşıyaka Sanayi Sitesi'ndeki kırtasiye malzemeleri bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne ait 3 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi.

        Çevik kuvvet polislerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

        Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 3 iş yerinde hasar oluştu.

        Yangın nedeniyle oluşan enkazı kaldırmak için söz konusu yere Adana Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri getirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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