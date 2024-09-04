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        GÜNCELLEME 2 - Adana'da kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangında 10 iş yeri zarar gördü

        Adana'da, kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın 10 iş yerinde hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 07:57 Güncelleme: 04.09.2024 - 07:57
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        GÜNCELLEME 2 - Adana'da kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangında 10 iş yeri zarar gördü
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        Adana'da, kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın 10 iş yerinde hasara yol açtı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Mehmet Yeşil Yüreğir Karşıyaka Sanayi Sitesi'ndeki kırtasiye malzemeleri bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne ait 12 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi.

        Çevik kuvvet polislerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

        Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonucu 10 iş yerinde hasar oluştu.

        Yangın nedeniyle oluşan enkazı kaldırmak için söz konusu yere Adana Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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