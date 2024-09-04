GÜNCELLEME 2 - Adana'da kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangında 10 iş yeri zarar gördü

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Mehmet Yeşil Yüreğir Karşıyaka Sanayi Sitesi'ndeki kırtasiye malzemeleri bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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