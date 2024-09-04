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        Adana'da bıçaklanıp darbedilen kişi yaşamını yitirdi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak ve darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 09:52 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:52
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        Adana'da bıçaklanıp darbedilen kişi yaşamını yitirdi
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak ve darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde 1 Eylül'de hayvanlarını otlatan bir çoban, yerde erkek cesediyle karşılaştı.

        Çobanın ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, bacağında bıçak yarası ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan cesedin Ramazan Karabulut'a ait olduğunu belirledi.

        Karabulut'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

        - 5 şüpheli tutuklandı

        Ekipler, bölgedeki bir ikametin güvenlik kamerası kaydından yola çıkarak 31 Ağustos'ta Karabulut'a ait aracın ve başka bir aracın bölgeye gittiğine dair görüntülere ulaştı.

        Araştırmalarını genişleten ekipler, plakasını belirlediği ikinci aracın sahibi Talüt Y'yi (53) gözaltına aldı.

        Ekipler, Talüt Y. ile olay yerinde bulunduğunu tespit ettiği Selcan Ç. (37), Uğurcan Sergen D. (23), Kemal E. (19), Muratcan G. (21) ve H.Y'yi (15) de yakaladı.

        Şüphelilerden Talüt Y. ile maktul Ramazan Karabulut arasında husumet bulunduğu, olay günü konuşmak için bir araya geldikleri ve tartıştıkları öne sürüldü.

        Tartışmanın ardından çıkan kavgada Talüt Y. ile beraberindeki 5 kişinin Karabulut'u bıçaklayıp darbettikten sonra olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y. nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi, 5'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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