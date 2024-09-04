Adana'da polisten kaçmaya çalışan hükümlü yakalandı

Hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Yarbaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki Merkez Park'ta yaptıkları asayiş uygulamasında, şüphelendikleri bir kişinin kimliğini kontrol etmek istedi.

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