Adana'da polisten kaçmaya çalışan hükümlü yakalandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir hükümlü polisin kovalamacasıyla yakalandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir hükümlü polisin kovalamacasıyla yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki Merkez Park'ta yaptıkları asayiş uygulamasında, şüphelendikleri bir kişinin kimliğini kontrol etmek istedi.
Ekibin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Yarbaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.
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