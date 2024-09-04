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        Adana'da polisten kaçmaya çalışan hükümlü yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir hükümlü polisin kovalamacasıyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 09:57 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:57
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        Adana'da polisten kaçmaya çalışan hükümlü yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir hükümlü polisin kovalamacasıyla yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki Merkez Park'ta yaptıkları asayiş uygulamasında, şüphelendikleri bir kişinin kimliğini kontrol etmek istedi.

        Ekibin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Yarbaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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