Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 10:00 Güncelleme: 04.09.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 Temmuz'da tutuklanan Suriyeli A.G.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık A.G.E. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın, "2018 yılında Suriye'de PKK/KCK terör örgütüne katıldım. Örgüt bana silahlı eğitim verdi. Örgüt kamplarında silahlı nöbet tuttum. Gördüğüm baskılar sebebiyle örgütten kaçtım. Silahlı eylemlere katılmadım." şeklindeki ifadesine yer verildi.

        Sanığın, terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği aktarılan iddianamede, A.G.E'nin dijital materyalinde terör örgütü PKK/KCK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

        A.G.E'nin terör örgütü PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, kendisini gizlemek için kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, bölgede terör örgütü PKK/KCK adına istihbarat topladığı, sözde karakollarda nöbet tuttuğu ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı ifade edilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Vestel 3 yılda değerini 2'ye katlamayı hedefliyor
        Vestel 3 yılda değerini 2'ye katlamayı hedefliyor
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu'dan, yangından etkilenen esnafa ziyaret
        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu'dan, yangından etkilenen esnafa ziyaret
        Adana'da organ ticareti yaptıkları iddia edilen 11 sanığa dava
        Adana'da organ ticareti yaptıkları iddia edilen 11 sanığa dava
        Adana'da sürücülere alkol ve uyuşturucu testi
        Adana'da sürücülere alkol ve uyuşturucu testi
        Cirit sporcusu Yağmur kazada öldü; gözü yaşlı annesi 'Hayalleri vardı, yarı...
        Cirit sporcusu Yağmur kazada öldü; gözü yaşlı annesi 'Hayalleri vardı, yarı...
        Adana'da devrilen otomobildeki sporcu öldü, babası ve ablası yaralandı
        Adana'da devrilen otomobildeki sporcu öldü, babası ve ablası yaralandı
        Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin davaya d...
        Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin davaya d...