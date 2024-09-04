Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 Temmuz'da tutuklanan Suriyeli A.G.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanık A.G.E. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, sanığın, "2018 yılında Suriye'de PKK/KCK terör örgütüne katıldım. Örgüt bana silahlı eğitim verdi. Örgüt kamplarında silahlı nöbet tuttum. Gördüğüm baskılar sebebiyle örgütten kaçtım. Silahlı eylemlere katılmadım." şeklindeki ifadesine yer verildi.
Sanığın, terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği aktarılan iddianamede, A.G.E'nin dijital materyalinde terör örgütü PKK/KCK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.
A.G.E'nin terör örgütü PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, kendisini gizlemek için kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, bölgede terör örgütü PKK/KCK adına istihbarat topladığı, sözde karakollarda nöbet tuttuğu ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı ifade edilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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