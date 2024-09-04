Mühendis adayları "Alemdar"la ilk kez katıldıkları TEKNOFEST'te derece almak istiyor

ÖMER FANSA - Adana'da makine mühendisi adayı öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdu'nda (GSB) kendilerine tahsis edilen bir odada yaptıkları otonom çalışan güdümlü robotla ilk kez katılacakları TEKNOFEST'te derece almak istiyor.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ceyhan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıfından 7 öğrenci ile ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden bir öğrenci, bu yılın başında bir araya gelerek "Discovery Teknoloji Takımı"nı kurdu.

Kendi aralarında fikir alış verişi sonrası 8 öğrenci, TEKNOFEST'in Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması İleri Kategorisi'ne katılmaya karar verdi.

Öğrenciler, ilk kez katılacakları yarışmaya hazırlanmak için yaz tatilinde memleketlerine gitmeyip Adana merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova GSB Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleşti. Yarışmanın ilk aşaması raporlama etaplarını tamamlayan öğrenciler aracı yapmak için kaldıkları yurt yetkililerinden atölye olarak kullanacakları bir mekan talep etti. Yetkililerin yurtta bir odayı tahsis etmesiyle aracı imal etmeye başlayan öğrenciler, yaklaşık 1 ayda sponsorların da desteğiyle fabrika iç lojistiğinde veya depolarda kullanılabilecek, belirli yükleri taşıma yeteneğine sahip otonom çalışan güdümlü bir robot yaptı.

Yarışmanın son aşamasını da geçerek finallere katılmaya hak kazanan öğrenciler, "Alemdar" ismini verdikleri robotla ilk kez katılacakları TEKNOFEST'te derece almak istiyor. - "Bize güvenilebileceğini gösterdik" Takımın mekanik kısım kaptanı Abdulbaki Adar, AA muhabirine, takımda yazılımcı ve elektronik kısımları yapacak mühendislik öğrencisi olmadığı için ilk etapta takımdaki üyelerinin bu yönde kendilerini geliştirmeye başladıklarını anlattı. Hazırlık sürecinde devamlı imkansızlıklarla mücadele ettiklerini dile getiren Adar, her türlü sıkıntıya rağmen yurt odasında aracı yaptıklarını söyledi.

Çalışmaları sürerken sponsor desteği bulmakta da zorlandıklarını anlatan Adar, "Yeni bir takım olduğumuz ve ilk kez TEKNOFEST'e katıldığımız için pek fazla yanaşmıyorlardı. Takımın bir geçmişi yok. İlk kez yapıyoruz diye pek güvenemediler. Onlar da kendilerince belki haklı ama biz kendimizi gösterdik, finale kaldık. Bize güvenilebileceğini gösterdik." diye konuştu. - "En kötü ihtimal ilk 3'e girebileceğimize inanıyoruz" TEKNOFEST'e ilk kez katılmalarına rağmen finale kalmalarının kendileri için büyük bir başarı olduğunu belirten Adar, şöyle devam etti:

"Çok zor bir süreçti, biz bunu başardık. İlk seferde belki biraz zor olabilir ama hepimizin hedefi birincilik. Hedefin en üstü olsun ki ona göre hareket edeceksin. Takım olarak hedefimiz birincilik ama o olmadı en kötü ihtimal ilk 3'e girebileceğimize inanıyoruz." - "Bazen sürücüleri bazen kartları yaktık" Takımın elektronik kısım kaptanı Halit Gül de kendisinin makine mühendisi olmasına rağmen robotun elektronik kısmıyla ilgilendiğini söyledi. Takımı kurma aşamasında elektronik ve bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerden arkadaşlarını çağırdıklarını ancak istedikleri verimi alamadıklarını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Elektrik kısmı bizim için çok zordu. Çünkü biz makine mühendisiyiz. Elektrikle alakamız hiçbir şekilde yok. Biz de etrafımızdaki akrabalarımız, elektrik mühendisi, mekatronik mühendisi ve dahi ustalardan her türlü destek, yardım talebinde bulunduk. Gerekirse sanayiden gerekirse başka yerlere başvurduk. Sağ olsunlar yardım ettiler. Onlar yardım ettiler, biz de gelip burada deneme yanılmayla işi yaptık. Bazen sürücüleri bazen kartları yaktık. Biraz pahalıya mal oldu ama bir şekilde öğrendik yaptık." Matematik bölümü öğrencisi ve takımın yazılım sorumlusu Serkan Aksoy, kütüphanede kod yazarken takım üyelerinin kendisini görmesiyle takıma dahil olduğunu anlattı.