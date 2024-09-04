Adana'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan alkollü sürücüye hapis
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, alkollü halde kullandığı araçla kaza yaparak, 2 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığa "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, alkollü halde kullandığı araçla kaza yaparak, 2 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığa "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Selçuk Beksarı ile bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 11 Ağustos 2023'te sanık Selçuk Beksarı'nın idaresindeki araçla Mehmet Güllüler'in yönetimindeki araca çarptığını ve kazada Mehmet Güllüler ile Sami İşbulan'ın öldüğünü belirtti.
Savcı ayrıca dosyadaki bilirkişi ve adli tıp raporları, alkol ölçüm sonuçları, tanık beyanları dikkate alındığında sanığın, trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile 2 kişinin ölümüne sebep olarak üzerine atılı taksirle ölüme neden olma suçunu işlediğini ifade etti.
Sanığın olay anında 2,03 promil alkollü olduğunu ve kusur durumu dikkate alındığında hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiğini bildiren savcı, Beksarı'nın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Savunması alınan sanık Beksarı olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Olay günü arkadaşımla sol şeritten seyir halindeyken birden önümde giden o aracı fark ettim. Hemen frene bastım ama çarpmayı, kazayı engelleyemedim. Hızım çok yüksek değildi diye hatırlıyorum. Köprünün girişindeki virajdan dolayı zaten köprüye hızlı girmemiştim. 80-90 kilometre hızla gidiyordum. Ben alkolün etkisi geçmiştir diye direksiyona geçmiştim. Bu kaza anında kafam yerindeydi, sarhoş değildim. Bu olaydan sonra özellikle ölüm olduğu söylenince kendimi tam ifade edemedim. Olayın şokuna girdim. Akşam 20.00-21.00 civarıydı, köprünün ışıkları yanmıyordu. Yol karanlıktı ve sadece süs ışıkları yanıyordu. Bir anda telefon düştüğü için almaya yeltendiğimde yola bakamadım."
Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapse çarptırdığı sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgah sahibi olması, sonuç ceza miktarı, kaçacağına ilişkin somut olguların bulunmaması hususlarını dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesini karar verdi.
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