Adana'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan alkollü sürücüye hapis

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, alkollü halde kullandığı araçla kaza yaparak, 2 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığa "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Selçuk Beksarı ile bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 11 Ağustos 2023'te sanık Selçuk Beksarı'nın idaresindeki araçla Mehmet Güllüler'in yönetimindeki araca çarptığını ve kazada Mehmet Güllüler ile Sami İşbulan'ın öldüğünü belirtti.

Savcı ayrıca dosyadaki bilirkişi ve adli tıp raporları, alkol ölçüm sonuçları, tanık beyanları dikkate alındığında sanığın, trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile 2 kişinin ölümüne sebep olarak üzerine atılı taksirle ölüme neden olma suçunu işlediğini ifade etti.

Sanığın olay anında 2,03 promil alkollü olduğunu ve kusur durumu dikkate alındığında hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiğini bildiren savcı, Beksarı'nın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.