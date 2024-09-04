Adana'da operasyon ve denetimlerde 26 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 26 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos-2 Eylül'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 8 av tüfeği, 15 tabanca ve 3 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Operasyon ve denetimlerde farklı suçlardan aranan 96 şüpheli yakalandı.