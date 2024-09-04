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        Adana'da operasyon ve denetimlerde 26 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 26 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:42 Güncelleme: 04.09.2024 - 17:03
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        Adana'da operasyon ve denetimlerde 26 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 26 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos-2 Eylül'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

        Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 8 av tüfeği, 15 tabanca ve 3 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

        Operasyon ve denetimlerde farklı suçlardan aranan 96 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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