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        Adana'da evindeki fırından 3 tabanca çıkan zanlı gözaltına alındı

        Adana'da, mutfağındaki fırından 3 ruhsatsız tabanca, mermi, kartuş ve uyuşturucu hap çıkan evin sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 09:53 Güncelleme: 05.09.2024 - 09:58
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        Adana'da evindeki fırından 3 tabanca çıkan zanlı gözaltına alındı
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        Adana'da, mutfağındaki fırından 3 ruhsatsız tabanca, mermi, kartuş ve uyuşturucu hap çıkan evin sahibi gözaltına alındı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunduğu belirlenen Yenibey Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

        Evde arama yapan ekipler, mutfaktaki fırını detaylı inceledi.

        Fırının üst kısmındaki bölmeye gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca, 43 mermi, 30 av tüfeği kartuşu ve 5 uyuşturucu hap bulundu.

        Bunun üzerine evin sahibi M.E, gözaltına alındı.

        Hürriyet Polis Merkezi Amirliğine götürülen zanlının emniyette 10 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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