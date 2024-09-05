Adana'da bir aile yeni aldığı evde çöp yığınıyla karşılaştı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir ailenin yeni aldığı evde karşılaştığı atıklar belediye ekiplerince temizlendi.

Türkocağı Mahallesi'nde iki katlı müstakil evi bir süre önce satın alan Gökmen ailesi, üst kattan yayılan kötü koku nedeniyle belediye ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine Seyhan Belediyesi ekipleri, eve giderek temizlik çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla evden iki römork çöp çıkarıldı.

Hatice Gökmen, gazetecilere, uyuşturucu bağımlılarının ikinci katı yaklaşık 10 yıl kullandığını savunarak, evin önceki sahibinin de bu kişilerden kurtulmak için konutunu satışa çıkardığını anlattı.

Bir süre önce satın aldıkları evin üst katından yayılan kötü koku nedeniyle belediyeyi arayıp yardım istediklerini belirten Gökmen, "Talebimiz üzerine belediye ekipleri gelip üst katı ilaçladı. Ancak kötü koku yayılmaya devam ediyordu. Bu kadar kötü bir durumda olduğunu bilmiyordum. Ben astım hastasıyım. Üst kata ilk çıktığımda baygınlık geçirdim." dedi.

Gökmen, evi temizledikten sonra tadilatını yaptıracaklarını kaydetti.