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        Tarımla ilgilenen doktorlar kurdukları kooperatifle üretime destek veriyor

        ÖMER FANSA - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir grup doktorun tarımsal yatırım yapmasıyla kurulan Tabipler Tarım Kooperatifi yaklaşık 500 dönümde üretim gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:54
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        Tarımla ilgilenen doktorlar kurdukları kooperatifle üretime destek veriyor
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        ÖMER FANSA - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir grup doktorun tarımsal yatırım yapmasıyla kurulan Tabipler Tarım Kooperatifi yaklaşık 500 dönümde üretim gerçekleştiriyor.

        Hastanede görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin ve arkadaşları, yaklaşık 3 yıl önce her zaman güvenilir gıdaya ulaşma duyarlılığıyla bir araya gelerek birikimleriyle küçük çaplı tarımsal yatırımlarda bulundu.

        Yapılan işin duyulması üzerine diğer doktorların da katılma talebiyle karşılaşan Şahin ve arkadaşları, kurumsallaşma yoluna giderek geçen yıl 70 doktor üyeli Tabipler Tarım Kooperatifini kurdu.

        Kısa süre içinde yurt dışından da katılımla 160 doktor üye sayısına ulaşan kooperatif, ilk yıl tarla kiralayıp ürün yetiştirdi.

        Ürünlerin satışından elde ettikleri gelir ve üyelerin de katkısıyla kooperatif, İmamoğlu ilçesi kırsalında çeşitli büyüklüklerde yaklaşık 500 dönüm tarla ve bahçe satın alarak tarımsal üretimi sürdürdü.

        Yörede zeytinden susama, bademden buğdaya, domates ve patlıcandan bibere kadar çok sayıda ürün yetiştiren kooperatif, bunlardan işlenmeye uygun olanları yöredeki kadın kooperatifleri ve ev hanımları aracılığıyla kurutma, yağ ve salça haline getirterek katma değer kazandırdı.

        Elde edilen işlenmiş ürünleri kent merkezinde bir mağazada satışa sunan kooperatif, ayrıca kendi internet sitesi ve çeşitli dijital satış kanalları aracılığıyla ürünlerini satıyor.

        Kooperatif Başkanı Ahmet Rıza Şahin, AA muhabirine, tarımsal faaliyette bulunurken iş gücü ve üretim sürecinin takibinde yöredeki çiftçilerle işbirliği halinde olduklarını anlattı.

        Üretimde, doğal ve geleneksel yöntemlerin kullanılmasına dikkat ettiklerini belirten Şahin, elde edilen buğday ve ayçiçeği gibi ürünler dışındaki uygun olanlara katma değer katacak işleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

        - "Müşterilerimizin yüzde 80'i doktorlar"

        Şahin, halihazırda 500 dönümde elde edilen ürünleri kurutma, salça haline getirme gibi işlemleri kadın kooperatifleri ve ev hanımlarına yaptırdıklarını ifade etti.

        Müşterilerinin öncelikle kendi üyeleri ve meslektaşları olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

        "Biz ürünlerimizi daha çok kendi meslektaşlarımıza satıyoruz. Müşterilerimizin yüzde 80'i doktorlar, kendi arkadaşlarımız. Hem bize güveniyorlar hem ürünlerimizi tadınca tekrar almak istiyorlar. Bugüne kadar 10 bin kişiye ürün ulaştırmışızdır. Bunun 8 bini doktorlardır. Ama bunun yanı sıra dijital mecralarda da varız. Hem kendi sitemiz hem de başka dijital pazarlarda kendi adımızla ürünlerimizi satıyoruz. Ayrıca kent merkezinde bir mağazamız var. Yakın zamanda da dijital mecralarda ürünlerimizi yurt dışına satmayı da hedefliyoruz."

        - "1000 doktor ortakla tarım yapmayı planlıyoruz"

        Şahin, kooperatif olarak en kısa sürede kendi işleme tesislerini de kuracaklarını söyledi.

        Şu an bu 500 dönümden çıkan ürünleri işleyecek tesislerinin bulunmadığını anlatan Şahin, "İmamoğlu Belediyesine zeytinyağı ve zeytin işleme tesisi için ruhsat başvurusu yaptık. 30 dönüm bir zeytin bahçemize zeytinyağı işleme tesisi için ruhsat alacağız. Biz her üründe tesisleşmeyi hedefliyoruz. Bunu da kısa zamanda başaracağız. Toplam 10 bin dönüm arazide 1000 doktor ortakla tarım yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

        - 7 yıldır ekilmeyen tarlayı ektiler

        Şahin, kooperatif olarak topraklara sahip çıkma duygusuyla tarla, bahçe satın almayı her zaman öncelediklerini dile getirdi.

        Uzun zamandan beri ekilmeyen, sahip ya da ortaklarının ilgilenmediği veya miras anlaşmazlığı içinde olan arazileri satın alıp yeniden tarıma kazandırdıklarını anlatan Şahin, bu kapsamda 7 yıldır ekilmeyen yaklaşık 100 dönüm tarlayı satın alarak ayçiçeği yetiştirdiklerini belirtti.

        Bu yıl sıcak geçmesine rağmen verimli bir ayçiçeği hasadı yaptıklarını dile getiren Şahin, "Kooperatifimiz ekilmeyen tarım arazilerinin tarıma kazandırılıp ekilmesini bir politika olarak benimsemiştir. Bu yönde de bölgede adımlar atmaktadır." dedi.

        Şahin, kooperatif olarak sınırlı da olsa tıp fakültesi öğrencilerine de burs verdiklerini belirtti.

        İmamoğlu Ziraat Odası Başkanı Ali Şimşek de ilçe merkezli olan kooperatifin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz nasıl canımızı doktorlara emanet ediyorsak güvenilir gıda noktasında da doktorlarımızın yetiştirmiş olduğu bu ürünlerinin tamamen insan sağlığına faydalı olduğunu, güvenilir olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Şimşek, oda olarak kooperatife her türlü desteği verdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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