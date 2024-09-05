Altın Koza Film Festivali kapsamında deprem bölgesinde film gösterimleri yapılacak

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında depremden etkilenen illerde film gösterimleri gerçekleştirilecek.

Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin, Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan ve Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda gazetecilerle buluştu.

Timuçin, 23-29 Eylül'de yapılacak festivalin tüm etkinliklerine katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Festival kapsamında Basın Özendirme Yarışması'nın yapılacağını belirten Timuçin, "Bu yarışmayı uzun yıllar yaptık. Geçen yıl biraz geç organize olduk ama bu yıl daha organize bilgi beslemesiyle Adana'mızın güzel festivalini, Türkiye kamuoyuna, sinema entelektüellerine, kültür sanatla ilgili insanlara ve kıymetli Adana halkına, Türk halkına anlatacağız." dedi. Timuçin festivalin geniş alanlara ulaşmasında gazetecilerin önemli rolü olduğunu vurguladı. - "Altın Koza Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da"

Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan, Adana'da kent kimliğinin en belirleyici unsurunun kültür sanat hayatı olduğunu söyledi. Altın Koza Film Festivali'nin şu an Türkiye'de yapılan film festivalleri arasında en fazla seyirciye ulaşan etkinlik olduğunu belirten Orhan, şunları anlattı: "Artık salonlara sığmaz hale geldik. Eylül itibarıyla yazlık sinema gösterimlerine başladık. Altın Koza sadece Adana'da bir sinema salonunda değil, Kozan'da, Aladağ'da, Ceyhan'da, 6 Şubat depreminden ağır şekilde etkilenen illerde Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da. Kültürün, sanatın iyileştirici gücünden her zaman bahsederiz. İşte biz bu iyileştirici gücü deprem bölgelerine de taşımak istiyoruz."

Orhan, festivalde binlerce öğrenciyi sinema salonlarına getireceklerini bildirdi. - Seyirci sayısı artacak Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan da artık Adana denildiğinde akla festivaller, karnavallar, organizasyonların geldiğini söyledi. Geçen yıl 100 binin üzerinde seyirci sayısına ulaştıklarını ifade eden Göğebakan, "Bu sene deprem bölgesine de giderek oradaki halkla buluştuğumuzda bu sayının 140-150 binlere ulaşacağını düşünüyoruz. Sinema salonlarında geçen yıl yaklaşık 40 bin insana ulaşmıştık, bu sayıyı aşabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü dünya ve Türkiye prömiyeri Adana'da yapılacak 5-6 film var. Bu yüzden bu sayı daha da artacak diye düşünüyorum." diye konuştu.