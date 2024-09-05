Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi

Adana'da, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklu müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tamer Erginkoç, Cem Akkaya ve Cüneyt Akkaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Depremde 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'unun yıkılmasıyla ilgili de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılaması devam eden sanık Cüneyt Akkaya, Ekim Apartmanı konusunda mahkemeye yazılı savunma gönderdiğini söyledi.

Binanın inşaatında dışarıdan mühendis olarak görev aldığını dile getiren Akkaya, "Projeyi o dönemde 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre yaptım. Projeyi doğru olarak uygulattırdım. Hem temel altı hem temel üstü ruhsatı da verildi. Bu da projeyi doğru yaptığımın ispatıdır. Ayrıca belediye binaya iskan vermiştir. Yaptığım işlerde usulsüzlük bulunmamaktadır. Belediyenin iskan verirken işlediği kusurdan dolayı sorumlu tutulmamam gerekir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." ifadesini kullandı.