Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi

        Adana'da, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklu müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:11 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklu müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tamer Erginkoç, Cem Akkaya ve Cüneyt Akkaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Depremde 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'unun yıkılmasıyla ilgili de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılaması devam eden sanık Cüneyt Akkaya, Ekim Apartmanı konusunda mahkemeye yazılı savunma gönderdiğini söyledi.

        Binanın inşaatında dışarıdan mühendis olarak görev aldığını dile getiren Akkaya, "Projeyi o dönemde 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre yaptım. Projeyi doğru olarak uygulattırdım. Hem temel altı hem temel üstü ruhsatı da verildi. Bu da projeyi doğru yaptığımın ispatıdır. Ayrıca belediye binaya iskan vermiştir. Yaptığım işlerde usulsüzlük bulunmamaktadır. Belediyenin iskan verirken işlediği kusurdan dolayı sorumlu tutulmamam gerekir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." ifadesini kullandı.

        Diğer sanıklar Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç da suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı eksik hususların giderilmesi için erteledi.

        Adana'da, Ekim Apartmanı'nın depremde yıkılması ve 42 kişinin ölmesiyle ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve Karadağ'da yakalanan firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ise 21 Ağustos'ta Türkiye'ye iade edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu"
        "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu"
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        Adana'da devrilen otomobildeki sporcu öldü, babası ve ablası yaralandı
        Adana'da devrilen otomobildeki sporcu öldü, babası ve ablası yaralandı
        Türkiye-İsrail hattında organ ticareti sanıklarına 9'ar yıla kadar hapis is...
        Türkiye-İsrail hattında organ ticareti sanıklarına 9'ar yıla kadar hapis is...
        Depremde 42 kişinin öldüğü apartmanın mühendisi belediyeyi suçladı
        Depremde 42 kişinin öldüğü apartmanın mühendisi belediyeyi suçladı
        Altın Koza Film Festivali kapsamında deprem bölgesinde film gösterimleri ya...
        Altın Koza Film Festivali kapsamında deprem bölgesinde film gösterimleri ya...
        Tarımla ilgilenen doktorlar kurdukları kooperatifle üretime destek veriyor
        Tarımla ilgilenen doktorlar kurdukları kooperatifle üretime destek veriyor
        Adana'da bir aile yeni aldığı evde çöp yığınıyla karşılaştı
        Adana'da bir aile yeni aldığı evde çöp yığınıyla karşılaştı