Adana'da sürücülere alkol ve uyuşturucu testi

Ağustos ayındaki denetimlerde, alkollü olduğu belirlenen 285, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında bulunduğu tespit edilen 8 sürücü hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Belgeleri kontrol edilen sürücülere daha sonra alkol ve uyuşturucu testi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına bağlı kazaların en aza indirilmesi amacıyla kent genelinde denetim yaptı.

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