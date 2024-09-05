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        Adana'da sürücülere alkol ve uyuşturucu testi

        Adana'da trafik polisleri, araç sürücülerine yönelik alkol ve uyuşturucu testi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:51 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:51
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        Adana'da sürücülere alkol ve uyuşturucu testi
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        Adana'da trafik polisleri, araç sürücülerine yönelik alkol ve uyuşturucu testi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına bağlı kazaların en aza indirilmesi amacıyla kent genelinde denetim yaptı.

        Ekipler, oluşturulan uygulama noktalarında araçları durdurarak sürücülere, denetimle ilgili bilgilendirmede bulundu.

        Belgeleri kontrol edilen sürücülere daha sonra alkol ve uyuşturucu testi yapıldı.

        Ağustos ayındaki denetimlerde, alkollü olduğu belirlenen 285, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında bulunduğu tespit edilen 8 sürücü hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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