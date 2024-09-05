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        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu'dan, yangından etkilenen esnafa ziyaret

        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, yangında iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 17:47 Güncelleme: 05.09.2024 - 18:10
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        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu'dan, yangından etkilenen esnafa ziyaret
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        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, yangında iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti.

        Aksu, Mehmet Yeşil Yüreğir Karşıyaka Sanayi Sitesi'nde dün çıkan yangında iş yerleri hasar gören esnafla bir araya geldi.

        Esnafa geçmiş olsun dileğini ileten Aksu, iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

        Adana'da dün kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın iş yerlerinde hasara yol açmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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