Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu'dan, yangından etkilenen esnafa ziyaret
Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, yangında iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti.
Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, yangında iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti.
Aksu, Mehmet Yeşil Yüreğir Karşıyaka Sanayi Sitesi'nde dün çıkan yangında iş yerleri hasar gören esnafla bir araya geldi.
Esnafa geçmiş olsun dileğini ileten Aksu, iş yerlerinde incelemelerde bulundu.
Adana'da dün kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın iş yerlerinde hasara yol açmıştı.
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