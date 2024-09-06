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        Adana'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 00:36 Güncelleme: 06.09.2024 - 00:50
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        Adana'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, H.Y'nin (25) kullandığı 01 ASD 287 plakalı motosiklet, Çanaklı Mahallesi'nde İ.U. idaresindeki 01 RM 929 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından önce Kozan Devlet Hastanesine ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Öte yandan motosiklet sürücüsü H.Y'nin uzman çavuş olarak Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yaptığı ve iznini geçirmek için Kozan'a geldiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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