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        GÜNCELLEME - Adana'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 00:36 Güncelleme: 06.09.2024 - 00:36
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        GÜNCELLEME - Adana'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
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        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Hamza Yılmaz'ın (25) kullandığı 01 ASD 287 plakalı motosiklet, Çanaklı Mahallesi'nde İ.U. idaresindeki 01 RM 929 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından önce Kozan Devlet Hastanesine ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Hamza Yılmaz buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Yılmaz'ın cenazesinin hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

        Öte yandan motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın uzman çavuş olarak Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yaptığı ve iznini geçirmek için Kozan'a geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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