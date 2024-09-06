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        Adana'da bulgur dolu tencereden tabanca çıktı

        Adana'da, evindeki bulgur dolu tencerede ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:49
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        Adana'da bulgur dolu tencereden tabanca çıktı
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        Adana'da, evindeki bulgur dolu tencerede ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına aldı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, bulgur dolu tencereye gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 8 mermi bulundu.

        Gözaltına alınan evin sahibi Samet B, işlemleri için Gülbahçesi Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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