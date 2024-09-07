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        Adana'da trafik denetimi yapıldı

        Adana'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 04:01 Güncelleme: 07.09.2024 - 04:01
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        Adana'da trafik denetimi yapıldı
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        Adana'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda 2 bin 621 aracı durdurarak belgelerini inceledi, alkol testi yaptı.

        Denetimlerde alkollü araç kullanan 15 sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 225 aracın sürücüsüne 2 milyon 145 bin lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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