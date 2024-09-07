Adana'da trafik denetimi yapıldı

Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 225 aracın sürücüsüne 2 milyon 145 bin lira ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda 2 bin 621 aracı durdurarak belgelerini inceledi, alkol testi yaptı.

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